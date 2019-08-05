«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Александра Вишневского на игру Чемпионата России

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ахмат» — «Оренбург».



Ставка: победа «Ахмата» за 2.05.



«Чеченская команда дома и в гостях – это две большие разницы. Играть в Грозном никому не бывает просто. Достаточно вспомнить, что прошлым гостем чеченской столицы был «Краснодар», проигравший 0:1. Так что у «Оренбурга», который пока не набрал ни одного очка, не так много шансов избежать поражения в Грозном.



Коэффициент на победу команды Рашида Рахимова довольно высок для встречи с таким соперником, как «Оренбург», — аж выше двойки. Охотно воспользуюсь таким предложением и поставлю на чистую победу хозяев поля», — сказал Вишневский.