«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Михаила Поленова на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Оренбург». Игра в Грозном состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 мск.
Ставка: «Оренбург» забьёт 1 или 2 гола за 1.80.
«Давайте поймём, что мы имеем. «Оренбург» начинает чемпионат не так, как хотел. Три поражения на старте сезона — это многовато и совсем не тот путь, о котором мечтали болельщики. Но важно понимать, что «Оренбург» не играл хуже соперника и полностью не разваливался ни в одном из проигранных матчей.
Игра с «Зенитом», например, если бы не судейские решения и казусы, могла и вовсе пойти по другому сценарию. Команда Владимира Федотова в атаке играет нормально, ему в силу разных причин не удаётся забить, но реализация — это отдельный вопрос, а создание моментов у них не хромает.
Три поражения кряду заставляет «Оренбург» играть довольно агрессивно. Не думаю, что в команде считают старт сезона паническим, для этого ещё рано. Всё-таки три тура не та дистанция. Однако очки надо набирать уже сейчас, потому что потом, в дальнейшем, если из этой ямы не выбраться, это будет давить психологически. И кстати, «Оренбург» однажды по глупости вылетел из высшей лиги, будучи командой организованной.
Именно от «Оренбурга» я и отталкиваюсь в рассуждении о возможном сценарии развития событий в этом матче. У «Ахмата» время от времени случаются проблемы и в позиционном нападении далеко не всегда всё получается, им как раз удобнее плясать от соперника. У «Оренбурга» есть арсенал для проведения контратак, и, даже не владея мячом, он будет опасен.
Предлагаю задуматься над следующим вариантом — «Оренбург» забьёт один или два мяча в ворота «Ахмата», — сказал Поленов.
- 5 августа 2019
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 4 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
14:50
-
14:10
-
13:40
-
13:10
-
12:40
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 3 августа 2019
-
20:45
-
20:00
-
19:25
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45