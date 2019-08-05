«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Михаила Поленова на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Оренбург». Игра в Грозном состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: «Оренбург» забьёт 1 или 2 гола за 1.80.



«Давайте поймём, что мы имеем. «Оренбург» начинает чемпионат не так, как хотел. Три поражения на старте сезона — это многовато и совсем не тот путь, о котором мечтали болельщики. Но важно понимать, что «Оренбург» не играл хуже соперника и полностью не разваливался ни в одном из проигранных матчей.



Игра с «Зенитом», например, если бы не судейские решения и казусы, могла и вовсе пойти по другому сценарию. Команда Владимира Федотова в атаке играет нормально, ему в силу разных причин не удаётся забить, но реализация — это отдельный вопрос, а создание моментов у них не хромает.



Три поражения кряду заставляет «Оренбург» играть довольно агрессивно. Не думаю, что в команде считают старт сезона паническим, для этого ещё рано. Всё-таки три тура не та дистанция. Однако очки надо набирать уже сейчас, потому что потом, в дальнейшем, если из этой ямы не выбраться, это будет давить психологически. И кстати, «Оренбург» однажды по глупости вылетел из высшей лиги, будучи командой организованной.



Именно от «Оренбурга» я и отталкиваюсь в рассуждении о возможном сценарии развития событий в этом матче. У «Ахмата» время от времени случаются проблемы и в позиционном нападении далеко не всегда всё получается, им как раз удобнее плясать от соперника. У «Оренбурга» есть арсенал для проведения контратак, и, даже не владея мячом, он будет опасен.



Предлагаю задуматься над следующим вариантом — «Оренбург» забьёт один или два мяча в ворота «Ахмата», — сказал Поленов.