«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз Георгия Черданцева на игру 4-го тура РПЛ

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Оренбург». Игра в Грозном состоится сегодня, 5 августа, и начнётся в 20:00 по московскому времени.



Ставка: победа «Ахмата» за 2.05.



«Что происходит с «Ахматом», не понятно. Вроде бы команда всерьёз намерена принять в Грозном матчи Лиги Европы, но два поражения подряд отправили команду в нижнюю часть таблицы. «Оренбург» играл хорошо в первых матчах, но очков эта игра пока не приносит. На мой взгляд, «Ахмат» просто обязан этот матч выиграть, иначе тренерский штаб поставит себя уже в очень непростое положение», — сказал Черданцев.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.