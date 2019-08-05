«Барселона» или «ПСЖ»: бонус за верный прогноз на трансфер Неймара

Форвард французского «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вернуться в «Барселону» и не скрывает этого. По оценке букмекеров, до закрытия летнего трансферного окна бразилец всё же останется во Франции. Поставить на этот исход в букмекерской компании «Фонбет» можно за 1.55. Это примерно 61% вероятности. Шансы Неймара вернуться в Каталонию эксперты оценили коэффициентом 2.40 (39%).



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Неймар перебрался в Париж в 2017 году из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за «ПСЖ».