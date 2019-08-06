ПАОК – «Аякс»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 ПАОК – «Аякс».



Ставка: минимум 3 гола в матче за 2.10.



«Несмотря на то что «Аякс» — это полуфиналист Лиги чемпионов, команда, которая фурор произвела в прошлом сезоне в Европе, нельзя не учитывать огромное количество потерь, которые амстердамцы понесли летом. Это касается и де Йонга, и де Лигта, и Шоне, возможно, к ним присоединится де Бек. Это важные игроки для «Аякса», поэтому, я думаю, в этом сезоне у команды будут сложности.



Какие сложности, трудно пока понять. Но всё равно я считаю, что «Аякс» — фаворит противостоянии с ПАОКом. Именно в противостоянии, потому что в первом матче в Греции – не факт, об этом нельзя говорить уверенно.



И тем не менее я думаю, что матч в Салониках получится интересным, ведь обе команды играют в атаку. Можно сделать ставку на то, что тотал будет больше 2,5 мяча», — сказал Арустамян.