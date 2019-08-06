«Брюгге» — «Динамо» (Киев): прогноз Игоря Гамулы на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Игорь Гамула cделал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 6 августа, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.



Ставка: победа «Брюгге» с форой (0) за 1.40.



«Друзья, очень рад констатировать, что европейский футбол высочайшего уровня снова с нами. Не так давно стартовала Российская Премьер-Лига, затем к ней присоединился украинский чемпионат, а теперь мы ещё и наблюдаем киевское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Кстати, на данной стадии киевлянам выпал довольно сложный соперник, ведь им предстоит сразиться с бельгийским «Брюгге».



Первая встреча двухматчевого противостояния пройдёт в Бельгии. Мне кажется, что в этом кроется определённое преимущество для украинской команды. Играть сначала на выезде проще, так как можно строго действовать в обороне, а в ответной домашней игре на своём поле уже рисковать и играть с позиции силы. Тем не менее бельгийский футбол в последние годы явно на подъёме, поэтому «Брюгге» не выглядит лёгким соперником.



Однако и «Динамо» находится в отличной форме. В Суперкубке Украины киевляне одолели принципиального соперника донецкий «Шахтёр». В украинской Премьер-лиге «Динамо» уверенно стартовало с двух побед кряду, ни разу не пропустив в этих матчах. Мне кажется, что в выездной игре «Динамо» по зубам добиться достойного результата и точно не проиграть.



Киевляне давно не играли на групповом этапе Лиги чемпионов. Поэтому пора бы исправлять эту ситуацию. Думаю, нас ждёт яркая и интересная игра, но «Динамо» вполне может поберечь силы на ответную встречу. Поэтому ставлю победу «Брюгге» с форой (0)», — сказал Гамула.