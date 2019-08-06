ПАОК — «Аякс»: прогноз Георгия Черданцева на матч отбора Лиги чемпионов
Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Аякс». Первый матч пройдёт в Греции сегодня, 6 августа.
Ставка: ПАОК не проиграет за 1.81.
«Всем понятно, что в квалификационной паре, где играет финалист Лиги чемпионов, он является безусловным фаворитом. И вот этим, думаю, в данном случае можно воспользоваться. Команды играли в квалификации три года назад, «Аякс» прошёл с трудом. Но тогда и «Ростов» обыгрывал «Аякс». Голландцы с тех пор стали сильнее, но потери ключевых игроков не могут не сказываться. ПАОК в свою очередь тоже стал более крепкой командой. «Аякс» должен проходить по сумме двух матчей, но в первом ПАОК может выиграть», — сказал Черданцев.
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