ПАОК — «Аякс»: прогноз Георгия Черданцева на матч отбора Лиги чемпионов

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Аякс». Первый матч пройдёт в Греции сегодня, 6 августа.



Ставка: ПАОК не проиграет за 1.81.



«Всем понятно, что в квалификационной паре, где играет финалист Лиги чемпионов, он является безусловным фаворитом. И вот этим, думаю, в данном случае можно воспользоваться. Команды играли в квалификации три года назад, «Аякс» прошёл с трудом. Но тогда и «Ростов» обыгрывал «Аякс». Голландцы с тех пор стали сильнее, но потери ключевых игроков не могут не сказываться. ПАОК в свою очередь тоже стал более крепкой командой. «Аякс» должен проходить по сумме двух матчей, но в первом ПАОК может выиграть», — сказал Черданцев.