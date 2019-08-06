«Брюгге» – «Динамо» (Киев): прогноз Владислава Батурина на игру Лиги чемпионов

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 6 августа, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«В квалификационном матче Лиги чемпионов, который пройдёт на бельгийской арене «Ян Брейдел» явного фаворита нет, и обе команды имеют примерно равные шансы на проход в следующую стадию отбора.



«Брюгге» в прошлом сезоне проиграл в упорной борьбе «Генку» в чемпионской гонке, и теперь ему предстоит пробиваться в чемпионскую Лигу через квалификацию, то же самое касается и ближайшего соперника бельгийцев.



Чёрно-синие заметно обновили свой состав, бельгийский клуб продал ряд своих ведущих игроков и неплохо пополнил свою клубную кассу. Бельгийскую команду с нового сезона возглавил Филипп Клеман, именно этот тренер привёл «Генк» в сезоне-2018/19 к чемпионству. В «Брюгге» новый коуч предпочёл изменить тактическое построение в пользу более атакующего и агрессивного. В первых двух турах чемпионата Бельгии команда Филиппа Клемана была результативна в атаке и успешна по результатам. Чёрно-синие в гостях были сильнее «Васланд-Беверен» (3:1), а дома разгромили «Сент-Трюйден» (6:0).



Киевское «Динамо» в прошлом сезоне стало вторым, проиграв борьбу за золото своему футбольному врагу и главному оппоненту донецкому «Шахтёру». В отличие от бельгийского клуба, украинский не стал менять главного тренера и не стал устраивать массовую распродажу, бело-голубые сохранили костяк, своих ведущих футболистов и точечно усилились.



Команда Александра Хацкевича новый сезон начала с трёх побед и уже успела завоевать один трофей, речь о волевой победе над «Шахтёром» в матче за Суперкубок (2:1) и о двух уверенных гостевых победах в стартовых турах чемпионата. Киевляне переиграли «Карпаты» (2:0) и «Львов» (3:0).



У «Брюгге» прилично обновился состав, у него новый главный тренер который занялся перестройкой и начал менять тактическое лицо популярного бельгийского клуба. У «Динамо» структурно всё выглядит более спокойно и стабильно. Тренер прежний, состав сыгран, новички перспективны, еврокубковый опыт имеется.



Ещё раз повторю, явного фаворита в этом противостоянии не вижу, поэтому предпочту, исходя из выше приведённых фактов, а также опираясь на свою интуицию, сделать прогноз на результативность матча», — сказал Батурин.