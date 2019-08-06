ПАОК — «Аякс»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 ПАОК – «Аякс».
Ставка: ПАОК не проиграет за 1.82.
«Важно понимать, что чемпионат Греции стартует только в конце августа. В теории это даёт амстердамцам определённое преимущество, однако на практике текущее состояние ПАОК оценить со стороны практически невозможно. Скорее всего, клуб форсировал подготовку к Лиге чемпионов и будет неплохо готов.
По крайней мере такое ощущение возникает по товарищеским матчам. Первый из них ПАОК провёл ещё 3 июля, а всего успел отбегать семь спаррингов, в которых одержал пять побед. Особое внимание было уделено соперникам из Бенилюкса: тут и АЗ (0:1) со «Зволле» (2:2), и «Сент-Трюйден» (4:0) с «Андерлехтом» (3:1), и «Фортуна» (5:1).
У «Аякса» сезон уже стартовал. Команда провела два официальных матча: играла неплохо и интересно, но не более того. Для уверенной победы над сдавшим ПСВ (2:0) в матче за Суперкубок Нидерландов этого хватило, а вот во встрече с «Витессом» в национальном первенстве возникли проблемы.
Амстердамцы уступали в счёте подавляющую часть встречи и ограничились ничьей (2:2). Игровое преимущество было неоспоримо, но контратаки «Витесса» создали фавориту проблемы. После продажи нескольких ключевых футболистов «Аяксу» предстоит заново обретать баланс. Опорная зона пока периодически провисает.
С учётом определённых проблем «Аякса», усиленной подготовки ПАОК и жары в Салониках (днём будет «+32», вечером чуть меньше) возникает ощущение, что гостям придётся нелегко. При таких исходных данных результативная ничья станет для голландского клуба хорошим результатом. Мы бы выбирали между «обе забьют» за 1.91 и 1Х за 1.82. Вариант посмелее – лобовая ничья за 3.56».
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