«Брюгге» – «Динамо» Киев: прогноз «Чемпионата» на отборочный матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Брюгге» – «Динамо» (Киев).



Ставка: обе забьют — нет за 1.89.



«Соперники здорово начали сезон и явно находятся в хорошей готовности перед стартом в еврокубках. «Брюгге» по итогам двух туров чемпионата Бельгии занимает первое место в таблице. Действующий чемпион легко разбил скромные «Синт-Трёйден» и «Васланд-Беверен» с общим счётом 9:1.



Киевское «Динамо» в свою очередь одержало волевую победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины (2:1) благодаря двум голам в концовке, после чего спокойно выиграло на классе у двух проходных соперников в УПЛ – «Карпат» (2:0) и «Львова» (3:0).



«Брюгге» по праву идёт фаворитом стартовой встречи у букмекеров, но домашняя игра повышает цену ошибки. А ведь на кону возможное попадание в групповой этап и большие деньги от УЕФА. Скорее всего, хозяева не станут форсировать события и предпочтут действовать осторожнее. Основная задача – не пропустить.

В связи с этим логично отталкиваться от низкой результативности. Нас привлекли три варианта, каждый из которых по-своему хорош. Осторожный – классические ТМ 2,5 мяча за 1.73, чуть смелее – «обе забьют – нет» за 1.89 и «гол в первые 27 минут – нет» за 2.04».

«Брюгге» — «Динамо Киев», «Базель» — ЛАСК. Прогнозы на Лигу чемпионов Три ставки на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.