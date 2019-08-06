«Брюгге» — «Динамо» (Киев): прогноз Георгия Черданцева на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Брюгге» — «Динамо» (Киев). Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 6 августа, на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.12.
«За последние три года «Динамо» не выиграло на выезде ни одного матча и забило всего три мяча. У «Брюгге» дела не лучше — за те же три года команда не выиграла ни одного матча дома. Думаю, в этом матче ближе к низовой ничьей. «Динамо», имея в запасе матч дома, не будет рисковать, ну а задача «Брюгге» в такой игре, где силы примерно равны, — не пропустить на своём поле», — сказал Черданцев.
Победитель противостояния в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в паре швейцарского «Базеля» и австрийского ЛАСКа.
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