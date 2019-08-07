«Краснодар» — «Порту»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Порту». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 7 августа на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.75.



«Много сказано относительно того, что «Краснодару» не очень повезло с жеребьёвкой. Но что делать, раз «Краснодар» хотел играть в главном клубном турнире Европы, то вот он и начинается.



«Порту» серьёзно омолодился, изменился за межсезонье. Закончил карьеру Касильяс по состоянию здоровья. Ушли Браими и другие опытные ребята. У «Порту» пока нет ни одного официального матча в нынешнем сезоне. Это бонус для «Краснодара». Но в то же время тот футбол, который показал сам «Краснодар» в матче с «Зенитом», не может не настораживать. В атаке мало что получалось. Вряд ли есть много предпосылок, что всего через три дня после предыдущей игры «Краснодар» будет играть иначе.



«Краснодар» в атаке тоже команда новая. Будет очень тяжёлый, тягучий матч, где «Краснодар» будет чуть-чуть волноваться при своих болельщиках. «Порту» сильно раскрываться не будет. Да, в прошлой Лиге чемпионов «Порту» дважды обыграл «Локомотив» (3:1 и 4:1), но сейчас слишком многое стоит на кону, так как это квалификация.



«Краснодар» не полезет на рожон. «Порту» же не в том состоянии, чтобы принимать правила игры, когда идёт обмен ударами.



На мой взгляд, в этом матче много голов не будет. Я бы сыграл «тотал меньше 2,5 мяча» за коэффициент 1,75. Если хотите, сыграйте более аккуратно «тотал меньше 3 мячей» за меньший коэффициент, но можно засунуть такой вариант в экспресс. Но мне видится, что в этом матче будет забито максимум два мяча», — сказал Генич.