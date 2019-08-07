«Краснодар» – «Порту»: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Порту» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги чемпионов сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 7 августа, и начнется в 20:00 мск.
Ставка: победа «Порту» за 2.65.
«Краснодар», конечно, прилично укрепился перед стартом Лиги чемпионов. Плюс команда играет на своём поле, где она чувствует себя уверенно и раскрепощённо. Но для коллектива Мусаева это первый опыт в Лиге чемпионов, чего не скажешь про «Порту».
«Порту» — опытный еврокубковый боец. Эта команда постоянно играет в групповом раунде Лиги чемпионов. Конечно, никакой робости у «Порту» не будет на поле «Краснодара». Португальский коллектив силён в атаке. Мне представляется, что шансы гостей предпочтительнее», — сказал Ловчев.
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