«Краснодар» — «Порту»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч
Сегодня, 7 августа, в матче 3-го квалификационного раунда «Краснодар» сыграет с «Порту». По оценке букмекеров, шансы португальцев выше. Поставить на победу «Порту» в БК «Фонбет» можно за 2.50, что соответствует вероятности 38%. Сделать ставку на успех российского клуба можно с коэффициентом 2.90 (33%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.25 (29%).
Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу «Краснодар» — «Порту»: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно для новых клиентов.
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Матч «Краснодар» — «Порту» состоится сегодня, 7 августа, начало встречи — в 20:00 мск.
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