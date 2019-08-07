«Краснодар» — «Порту»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.86.



«Краснодар» начинает свой еврокубковый поход этого сезона. Сразу очень серьёзный соперник, «Порту». Эта команда очень опытная в еврокубках. Несмотря на то что «Краснодар» там играет все последние годы, его опыт, конечно же, не сравнится с тем, который есть у «Порту».



Но мне кажется, что здесь есть возможность использовать то, что португальские команды — а это касается абсолютно всех клубов, причём «Порту» и «Бенфики» прежде всего — сильно обновляются в межсезонье. Эти команды живут от продаж игроков и каждый сезон начинают не самым сыгранным составом. Так же будет и сейчас.



Несмотря на то что в составе «Порту» есть Зе Луиш, который отлично знает «Краснодар» и забивал ему, я думаю, что на забитом стадионе в первой домашней игре, где «Краснодар» уже набрал форму и инкрустировал своих новичков, «быки» не проиграют, а могут даже и добиться победы. Не знаю, с каким счётом, но верю, что эмоций хватит, поэтому выбираю ставку «Краснодар» с форой (0) с расходом за 1.86», — сказал Андронов.