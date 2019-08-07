«Краснодар» — «Порту»: прогноз Егора Титова на отборочный матч Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на 1-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».
Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 3 голов в матче за 2.30.
«Краснодар» сегодня — не та команда, которую мы привыкли видеть. Раньше «Краснодар» устанавливал полный контроль над мячом, владение зашкаливало даже по меркам Европы. Бывало дома и 70 на 30, и даже больше. Но всё-таки уход двух ключевых полузащитников — речь о Перейре и Каборе — не мог не сказаться. Плюс ещё и Газинский пока не может помочь.
На днях удалось посмотреть «Краснодар» на уровне хорошей европейской команды, коей является «Зенит». Проблемы были видны у краснодарцев, «Зенит» смотрелся предпочтительнее. «Краснодар» пытался создавать моменты, но стопроцентных не было ни и у тех, ни у других. Разве что удар головой Дзюбы можно вспомнить.
Пока новички «Краснодара» не могут понять, как им нужно действовать. Требуется время. Возвращение Газинского может помочь.
У «Порту» почти всё время хорошо складываются отношения с нашими клубами. Разве что «Зениту» как-то удавалось успешно сыграть. Гол Кержакова был в Порту. Там даже победили.
Легко «Краснодару» не будет, но в то же время у «Порту» тоже много изменений. Ушли Милитао, Эррера, Браими. Много перестановок. К тому же не будем забывать, что португальцы ещё ни одного матча в сезоне не провели. Здесь «Краснодар» может иметь преимущество в плане тонуса.
Рисковать в первой игре никто не будет. «Краснодару» неплохо было бы сделать задел, но и ничья будет неплохим результатом. Болельщики должны помочь команде Мусаева.
Поставлю на то, что «Краснодар» не проиграет, а забито будет меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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