«Краснодар» — «Порту»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».

Ставка: обе забьют за 1.88.



«Краснодар» готовится к Лиге чемпионов, очень много обновлений. «Порту» — команда, которая исторически очень часто пробивается в групповой этап турнира.



Конечно, очень не повезло «Краснодару» с соперником – сразу же «Порту», уже на этом этапе. Тем не менее я думаю, что «быки» не будут отходить от своего стиля – атакующего. «Порту», уверен, тоже, потому что команда приедет в гости, чтобы забить гол – это очень важно для двухматчевого противостояния.



Поэтому, думаю, «обе забьют» — наиболее перспективная ставка на этот матч», — сказал Арустамян.