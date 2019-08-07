«Краснодар» — «Порту»: прогноз «Чемпионата» на матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Порту». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.



Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 2.02.



«Российских болельщиков тревожит футбол, который «Краснодар» показал в соперничестве с сине-бело-голубыми. Если до выезда в Санкт-Петербург «быки» отгрузили шесть мячей за две встречи с аутсайдерами, то в столкновении с солидным оппонентом коллектив Мурада Мусаева откровенно разочаровал и был не похож сам на себя.



Специалисты и фанаты воспринимают «Краснодар» в качестве клуба с особой философией. Сергей Галицкий выстраивает систему, при которой «быки» должны гнуть свою линию с любым соперником, но мы не увидели ничего подобного в поединке с «Зенитом». Мурад Мусаев заменами пытался усилить атакующую линию, однако переломить ход матча так и не удалось.



В Лиге чемпионов подобного уровня игры «быкам» явно не хватит для прохода в следующий раунд. Ответный поединок с «Порту» пройдёт на «Драгау», поэтому «Краснодару» необходимо создать некоторый гандикап и сохранить реальные шансы перед выездом. Главными козырями хозяев должны стать своё поле, соревновательная практика и дисквалификация Сержиу Консейсау.



25 мая «Порту» уступил в Суперкубке Португалии, а в оставшееся время «драконы» проводили лишь товарищеские матчи. Команда Сержиу Консейсау одолела «Фулхэм», «Бетис» (по пенальти), «Хетафе» и уступила «Монако». Форма футболистов из-за отсутствия официальных встреч не может быть идеальной, к тому же Данилу Перейра испортил атмосферу своей ссорой с наставником.



По стоимости состава гости смотрятся предпочтительнее, но переполненный стадион и начало сезона для «Порту» обязательно сыграют свою роль. Букмекеры даже в первом матче считают фаворитом «драконов», что, на наш взгляд, несколько опрометчиво. Перспективно выглядит фора «0» на «Краснодар» за 2.02.



Если мы вспомним весну, то увидим лишь одно домашнее поражение у «быков» от всё того же «Зенита». С «Байером» и «Валенсией» коллектив Мурада Мусаева заканчивал матчи с ничейным счётом, а «Порту» можно назвать командой сопоставимого уровня. Да, сейчас «Краснодар» не в лучшем тонусе, однако и формой «драконов» нельзя восхищаться.



Вряд ли гости станут играть именно на победу, рисковать перед ответным поединком в Португалии слишком опрометчиво. Мирный исход принесёт нам возврат, а виктория хозяев позволит рассчитывать на прибыль, да ещё и с коэффициентом выше двойки.



В еврокубках клуб Сергея Галицкого выглядит достойно и редко даёт повод для критики. Нет никаких сомнений в том, что Мурад Мусаев сделает выводы из неудачного по игре поединка с «Зенитом», и команда добавит. Новички «Краснодара» покупались именно под Лигу чемпионов, теперь им нужно оправдывать авансы и на одной волне с болельщиками выдать свой максимум.



Также предлагаем присмотреться к ставке на гол «быков» во втором тайме за 1.89. Первый официальный после межсезонья проводить всегда тяжело, поэтому «Порту» с высокой вероятностью будет испытывать проблемы ближе к концовке матча. В теории именно «Краснодар» получит преимущество в физике после перерыва, а забитый стадион и эмоции от статусного соперника погонят хозяев вперёд. «Драконы» никогда не являлись коллективом с идеальной обороной, парни Мурада Мусаева создадут несколько убойных моментов».

«Краснодар» — «Порту». Прогноз: «быки» покажут, как приручить «драконов» Букмекеры неадекватны. «Порту» без игрового тонуса и на чужом поле, но аутсайдером идёт «Краснодар».