Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 242

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC 242 Хабиб Нурмагомедов (Россия) – Дастин Порье (США), который состоится сегодня, 7 сентября.



Ставка: победа Хабиба в 4-5 раундах или по очкам за 2.00.



«Порье победил Макса Холлоуэя и показал, что «Благословенный» – это боец всё-таки полулёгкой категории, но не лёгкой. Потому что в огневой мощи Порье соперника перестрелял. Но Хабиб Нурмагомедов сказал, что видит в этом поединке как минимум ничью, а как максимум – победу Холлоуэя. Но так это или нет, мы имеем то, что имеем.



Мне кажется, в настоящее время в лёгком весе UFC нет ни одного человека, который сможет сопротивляться мощи, борьбе и контролю Хабиба Нурмагомедова. Это топ на текущий момент в данном дивизионе. На мой взгляд, составить конкуренцию российскому бойцу сможет человек, гораздо более тяжёлый. То есть из другого веса. Например кучерявый злодей Бен Аскрен, действующий чемпион категории 77 килограммов Камару Усман, бывший чемпион Тайрон Вудли. В общем, люди, которые сгоняют с доброй соточки в 70 килограммов. Вот там, может быть, и будет та самая конкуренция. Выиграет Хабиб или нет – вот это уже вопрос.

Что же касается лёгкого веса, то здесь абсолютно безальтернативно. И даже Конор Макгрегор может не заикаться о реванше. У него просто нет шансов. Он сказал, что сломал ногу перед поединком с Нурмагомедовым и поэтому выглядел неважно. Но это же смешно. Он бы ещё сказал, что стучал не в знак сдачи, а пытался отбить руку Хабибу.



Дастин Порье показал, что он красавчик и достоин титульного боя, за которым так давно гонялся. Но объективно с Хабибом справится он не сможет».

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.