«Краснодар» – «Порту»: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную встречу ЛЧ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» – «Порту».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.70.



«Нет сомнений, что «Порту» – команда с гораздо большим опытом больших европейских матчей, она всегда играет в групповом этапе Лиги чемпионов и частенько выходит в плей-офф. Но есть несколько факторов, говорящих, что «Краснодар» может выиграть этот матч.



Во-первых, это форма команд. Очень важно, что «Порту» ещё не провёл ни одного официального матча. В предсезонке португальцы играли с сильными командами – «Бетисом», «Хетафе», «Монако». Но такие игры не заменят официальных матчей. «Краснодар» же провёл уже четыре игры в национальном чемпионате. И в последнее время выглядел неплохо – после неудачного поражения от «Ахмата» были две победы и ничья с «Зенитом» в гостях. Это очень существенное преимущество, которое может помочь «Краснодару».



Второй фактор – это, безусловно, заполненный стадион и множество эмоций – клуб очень хочет впервые выступить в Лиге чемпионов.



В-третьих, у «Порту» новый вратарь аргентинец Марчезин (Касильяс пропустит сезон из-за проблем со здоровьем). Новый вратарь – это всегда волнительное обстоятельство для защитников, даже для таких опытных, как Пепе и Иван Маркано.



Мой прогноз: в этом матче победит «Краснодар». А для тех, кто хочет рискнуть, предлагаю поставить на победу хозяев с разницей в один мяч», — сказал Гратакос.