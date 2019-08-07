«Краснодар» — «Порту»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.88.



«Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов, пусть со стадии квалификации. Соперник максимально неприятный — «Порту». Первый матч «быки» проведут дома. Будет тяжело. Я думаю, что игра получится нервной и осторожной. Мне кажется, что хозяева постараются подстроиться под соперника, как они это уже делали в матчах в плей-офф Лиги Европы прошлого сезона — с «Байером» дома так играли. Рисковать дома нельзя, и в первую очередь нужно постараться сыграть надежно в защите. А забить «Краснодар» всегда может, в том числе и на выезде.



Что касается «Порту», то здесь есть ряд изменений — завершил карьеру Касильяс, покинули команду Браими, Эктор Эррера, Эдер Милитао и Оливер Торрес. Близок к уходу Абубакар, которого хотят арендовать «Галатасарай» и «Бешикташ». Приобретений громких не так много — вернулся Маркано, пришёл Зе Луиш. Но главное — остался Алекс Теллес и по-прежнему тренирует «драконов» Сержиу Консейсау.



Преимущество представителя РПЛ в том, что чемпионат России стартовал три недели назад, а португальская лига начнётся только на этих выходных. То есть «Порту» не провёл пока ни одного официального матча. Нужно этим пользоваться. На мой взгляд, «Краснодар» не проиграет и голов в матче будет не очень много. Мой прогноз — 1Х и тотал голов меньше 3,5 за 1.88», — сказал Керимов.