«Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Башакшехир» — «Олимпиакос».



Ставка: 2 или меньше голов в матче за 2.06.



«Бывшая команда Фёдора Кудряшова принимает «Олимпиакос», который разгромил в прошлом раунде чешскую «Викторию». «Башакшехир» потерял летом своего тренера — Абдуллу Авджи, на котором в клубе всё держалось. Он выстроил эффективную систему подбора игроков и привил команде стиль, позволявший стамбульцам четыре сезона подряд бороться за чемпионство. Его сменщик Окан Бурук (известный в прошлом полузащитник) дебютирует в еврокубках в качестве главного тренера. В Турции Окан уже успел себя зарекомендовать как успешный специалист, умеющий работать в тяжёлых условиях. С ним скромный и провинциальный клуб «Акхисар» выигрывал Кубок страны и выходил в Лигу Европы. Правда, участвовал «Акхисар» в еврокубках уже без Окана. Покинул «Башакшехир» и капитан команды Эмрэ Белезоглу. Это серьёзнейшая потеря. Но состав у турок всё равно хороший, опытных игроков здесь хватает.



Греки — фавориты пары. Даже без травмированного Фортуниса они разгромили крепкую «Викторию». Поденсе, Герреро, Масурас и новичок пирейского клуба Матьё Вальбуэна здорово взаимодействуют в атаке. В отличие от своего соперника, «Оли» уже провёл два официальных матча, тогда как стамбульцы проводили только товарищеские встречи.



Окан перед матчем сказал, что его команда будет играть аккуратно, с оглядкой на оборону. Его визави Педру Мартинш говорил, что «Башакшехир» сильнее «Виктории» и рисковать он в первой встрече не будет. Поэтому мне кажется, что игра не получится результативной. Мой прогноз — тотал голов в матче меньше 2 за 2.06», — сказал Керимов.