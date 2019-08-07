«Базель» — ЛАСК: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Базель» — ЛАСК.



Ставка: победа «Базеля» за 1.65.



«Базель» — опытнейший еврокубковый боец, чего никак нельзя сказать об австрийском клубе ЛАСК. Свой нынешний уровень «Базель» показал, превзойдя в прошлом раунде квалификации Лиги чемпионов голландский ПСВ. А в последнем туре швейцарского чемпионата «Базель» выиграл в гостях даже у такого могучего суперклуба, как «Тун». В такой ситуации я был приятно удивлен, обнаружив вполне сносный коэффициент (1,65) на домашнюю победу «Базеля» над ЛАСК.



Для австрийской команды это будет первый матч еврокубковой кампании, никакими впечатляющими достижениями австрийцы похвастаться не могут и едва ли обретут их в этом розыгрыше Лиги чемпионов. ЛАСК хоть и занял в последнем чемпионате Австрии второе место, но за чемпионство по сути и не боролся – отставание от «Ред Булла» было огромным. Справедливости ради, «Базель» тоже финишировал в своем национальном чемпионате с огромнейшим отрывом от победителя («Янг Бойз»), но все-таки «Базель» мне представляется куда более куда более сильным клубом, чем ЛАСК. Ставлю на победу «Базеля» на его поле, где Павлюченко, Торбинский и Аршавин забивали голы в ворота ван дер Саара в четвертьфинале чемпионата Европы», — сказал Вишневский.

