«Краснодар» — «Порту»: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».



Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.60.



«Главное преимущество «Краснодара» в паре с «Порту» – это уже стартовавший сезон. Россияне в тонусе, а их шестое место в таблице пока не провал, ибо команда Мурада Мусаева провела три матча из четырёх в РПЛ в гостях, при этом забив 7 голов в трёх последних встречах. «Порту» в Суперкубке страны не участвовал, поэтому сыграет первый матч в национальном первенстве против Жил Висенте в субботу на выезде. Следовательно, кондиции «Краснодара» выше, и тонуса больше. Добавим сюда энтузиазм от дебюта в Лиге чемпионов на домашней арене. Настрой будет выше, ведь для «Порту» это рутина.



Но это намек на то, что «Краснодар» постарается не проиграть и обязательно забить. Второй нюанс. «Порту» в прошлом сезоне пропустил всего 20 мячей в 34 играх чемпионата, но два основных центральных защитника Эдер и Фелипе уехали в «Реал» и «Атлетико». В последних трёх товарищеских встречах «Порту» пропускал, а против «Монако» в заключительном спарринге так вообще проиграл со счётом 0:1. До этого «драконам» забивали «Хетафе» и «Бетис». Кроме того «Порту» летом покинули Касильяс, Оливер Торрес, Эррера и Браими с Макси Перрейрой.



Численно португальцам удалось компенсировать потери, но им надо время, чтобы сыграться. Впрочем, «Порту» очень опытен и прекрасно знает, как играть в квалификации – в 8 последних матчах 6 побед и 2 ничьи. «Порту» три года кряду выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов. И в прошлом сезоне они прошли в плей-офф «Рому», проиграв только будущему победителю турнира «Ливерпулю». Однако шанс «Краснодара» в том, что «Порту» не слишком сильно играет на выезде в еврокубках в последнее время. Даже забивая голы, он выиграл всего две встречи из восьми. Поэтому мне кажется, что обе команды забьют, а у «Краснодара» появятся шансы не проиграть», — сказал Неценко.