«Краснодар» – «Порту»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Порту». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре.
Ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 2.04.
«Краснодар» мне сейчас всё больше и больше нравится. Особенно тем, что легионеры, которые пришли в это трансферное окно, стали играть очень важную роль. Во-первых, видно, что игроки очень подходят под стиль игры «Краснодара», во-вторых, имеют лидерские качества, могут взять игру на себя, и у них это здорово получается. «Порту» — испытанный еврокубковый боец, но всё-таки в домашней игре я ставлю на «Краснодар». Мне кажется, они быстро входят в нужный ритм, в первые минуты, может, не очень, а потом быстро-быстро набирают. Конечно, «Порту» не проиграет в скорости, но у меня ощущение, что «Краснодар» должен победить в этом матче.
За «Краснодар» ещё тот фактор, что «Порту» ещё не начал свой чемпионат. «Краснодар» прибавляет с каждой игрой, и динамика его игры позитивная, на мой взгляд, это очень важно. «Порту» приобрёл Зе Луиша, и, с одной стороны, он часто забивал «Краснодару», а с другой — «Краснодар» уже знает, как против него играть, поэтому не думаю, что это будет проблемой для «Краснодара», — сказал Непомнящий.
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