«Башакшехир» — «Олимпиакос»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 7 августа, на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле.



Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.80.



«Честно говоря, здесь же жду малорезультативной игры. Это потенциальные соперники «Краснодара», если он пройдёт «Порту» в своей паре.



Пока сезон ещё не начался ни у турецкого клуба, ни у греческого. Но «Олимпиакос» уже сыграл в предыдущем раунде квалификации. Соперник не был простым — «Виктория Пльзень». И «Олимпиакос» сумел ничего не пропустить. До этого и от «Ноттингема» удалось не пропустить. Были ещё встречи с киевским «Динамо», «Гамбургом». И все матчи были низовыми. Только ответная игра с «Викторией» получилась верховой, когда «Олимпиакос» выиграл 4:0, забив все мячи во втором тайме.



Команда у «Олимпиакоса» с неплохим подбором игроков. Там выступает теперь Матьё Вальбуэна, есть Эль-Араби, Герреро, испанский нападающий, Ранджелович. Смешанный состав у «Олимпиакоса», с легионерами, как обычно.



Что касается «Истанбула», то эта команда играла только товарищеские матчи. Последняя из них была с представителем чемпионата Греции — АЕК. На выезде играл «Истанбула». Все его звёзды, как мне кажется, только набирают форму. По результатам контрольных матчей вряд ли что-то можно сказать. Но побед у «Истанбула» практически нет.



Думаю, будет тяжёлый, тягучий матч, с минимумом моментов. «Олимпиакос» закроется и постарается решить всё у себя дома в Греции. Мой вариант — «обе забьют — нет» за 1.8. Вполне здесь реальна даже ничья 0:0», — сказал Генич.