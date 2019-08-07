Хачанов — Вавринка: прогноз Дарьи Левченко на матч 2-го круга турнира в Монреале

Ведущая «Матч ТВ» Дарья Левченко сделала прогноз на матч 2-го круга турнира в Монреале между россиянином Кареном Хачановым и Стэном Вавринкой из Швейцарии.
Ставка: победа Вавринки за 1.63.
«Обоим теннисистам крайне важно хорошо выступить в Монреале, ведь совсем скоро стартует последний турнир сезона серии «Большого шлема» — Открытый чемпионат США.
Карен в текущем сезоне радует поклонников. От россиянина долго ждали качественного скачка вперед. И вот наконец он произошел прямо на наших с вами глазах. Хачанов проводит сильный год. Наградой его успехам стало попадание в первую десятку мирового рейтинга. Сейчас Карен находится на восьмой строчке. Однако в последнем матче на турнире в Вашингтоне Хачанов уступил Жо-Вильфриду Цонга.
Стэн Вавринка точно не нуждается в отдельном представлении. Да, в последнее время швейцарец уже не тот, что прежде. Однако Вавринка отличается интеллектуальным теннисом, а от его удара с бекхэнда большинство игроков тура еще не нашли противоядия. К тому же, не забываем, Вавринка побеждал сразу на трех турнирах «Большого шлема», взяв титулы в Австралии, США и на «Ролан Гаррос». Плюс ко всему в первом круге Стэн уверенно одолел мощного Григора Димитрова.
Статистика личных встреч тоже на стороне швейцарского спортсмена. Вавринка победил в обеих встречах с Хачановым. Мне кажется, и в данном матче Стэн окажется сильнее, так как находится в хорошей форме. Поэтому ставлю на победу Вавринки».
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