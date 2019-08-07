«Краснодар» — «Порту»: прогноз Дмитрия Шнякина на отборочный матч Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Краснодар» — «Порту».



Ставка: Зе Луиш забьёт за 3.30.



«Важно отметить, что краснодарцы, как и туляки до этого, только дебютируют в турнире столь высокого уровня, ведь до этого матча «быки» ещё ни разу не играли в Лиге чемпионов. Безусловно, может возникнуть проблема опыта. Тем более «Порту» практически всегда пробивается в групповой этап, а часто выходит и в плей-офф. Например, в последние два года португальцы останавливались в шаге от полуфинала турнира.



«Порту» точно не занимать опыта, но с игровой практикой в начале сезона у них могут возникнуть проблемы. Если в России сезон уже стартовал и разогнался, то в Португалии он только начнётся. Поэтому результаты предсезонных товарищеских матчей, которые провели португальцы, едва ли могут быть точным индикатором их состояния перед противостоянием с «Краснодаром».



В своей ставке я хочу оттолкнуться от довольно интересного факта. Дело в том, что в «Порту» не так давно перешёл экс-форвард «Спартака» Зе Луиш. Этот нападающий традиционно круто играл против «Краснодара», забив «быкам» аж пять голов за восемь встреч. Именно поэтому рискну и поставлю на гол Зе Луиша», — сказал Шнякин.