«Тун» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на отборочный матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Тун» — «Спартак». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится 8 августа на стадионе «Штокгорн Арена» в Туне.



Ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.75.



«Сильно обновленный, сильно измененный, сильно критикуемый московский «Спартак» принимает старт в еврокубках. В двух последних матчах, против «Тамбова» и «Динамо», «Спартак» еще ничего не забивал. Но сейчас он с новичками — Ларссоном, Шюррле, Тилем. Как было сказано в ролике — «Пора возвращать легендарный стиль от Тиля».



Возможности «Туна» нам не очень известны. В последнем туре у себя в чемпионате «Тун» проиграл дома «Базелю» 2:3. В первых трех удалось набрать 2 очка, выигрывать пока не получалось. Возможности «Туна» мне мало знакомы. Читал только, что лучший бомбардир команды ушел. Забивать, по большому счету, некому. Хотя «Базелю» два забили.



Кто будет забивать у «Спартака» — это тоже большой вопрос. Но, может быть, играя на выезде первый матч, «Спартаку» будет полегче. Может, получится уйти от давления, которое на команду оказывается. Может, и новичкам будет попроще в выездной игре. Но «Спартак» этот «Тун» должен обыгрывать. Кого побеждать, если не «Тун». «Спартаку» нужна победа, чтобы все немножко успокоились. А потом уже нужно будет готовиться к «Ахмату». А впереди будет еще и дерби. Положительное настроение «Спартаку» и Олегу Кононову сейчас необходимо.



Я бы сыграл «Спартак» с форой (0) за 1,75. Понятно, что «Спартак» непредсказуемый. Как он сыграет, мало кто может предугадать. Но с нулем — нормально. Если бы была ставка на «Винлайне» «Спартак» больше 1 мяча», я бы ее порекомендовал. Но дают только «Спартак» больше 1,5 мяча». Коэффициент — 2,6. Давайте рискнем! Раз «Тун» много пропускает. «Базель» забил три мяча, почему бы «Спартаку» не забить два», — сказал Генич.

