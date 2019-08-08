«Тун» — «Спартак»: прогноз Александра Аксенова на игру Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Тун» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.05.



«На данный момент, очень тяжело предсказать, что же покажет на футбольном поле московский «Спартак», особенно если мы говорим о Лиге Европы и незнакомой нам команде «Тун». Спартаковцы меняются прямо по ходу этого сезона, уже нет в составе Зе Луиша, Луиса Адриано, Фернандо, вот только-только были приобретены Тиль, Ларссон и Шюррле. Безусловно, каждый из них способен принести пользу, но, думается, что случится это ближе к осени, когда появятся первые командные взаимодействия и будет близость хорошей игровой формы.



Несомненно, кто-то из новичков может появится на футбольном поле уже в Швейцарии, но очевидно, что главный тренер Олег Кононов будет делать ставку на тех футболистов, которые постоянно выходит в матчах чемпионата России. Возможно, чуть больше игрового времени получит Резиуан Мирзов, но в целом, по составу мы будем видеть тот же «Спартак», который играл в первых четырех турах нашего первенства. И вот здесь уже появляется тревога — у красно-белых всего одна победа и одиннадцатое место в турнирной таблице. Спартаковцы мало забивают, мало создают голевых эпизодов, порой пропуская довольно легко — вспомним матч с «Тамбовом».



И даже при всем этом ворохе проблем нет сомнений, что спартаковцы являются фаворитами в этой паре и возможный вылет на этой стадии будет расценен как провал. Поэтому, думаю, игра будет очень непростой, наверное, без большого количества голов, но в этой игре «Спартак», как минимум, не проиграет.



Таким образом, моя ставка — «Спартак» не проиграет, и в матче будет меньше 2.5 голов», — сказал Аксенов.

