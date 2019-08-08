«Тун» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру квалификации Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Тун» — «Спартак».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.
«Здесь, мне кажется, нужно исходить из готовности «Спартака», а он, к сожалению, не в лучшей форме. Красно-белые имеют проблемы и с результатом, и с качеством игры. И много новичков тоже влияют на команду. Хотя «Спартак» всё равно остаётся в этой паре фаворитом и должен проходить «Тун».
Другое дело, что первый матч будет проходить в гостях, он будет непростым для красно-белых. И, вероятно, игра будет очень упорной. «Тун», я думаю, не силен в атаке. Я плохо знаком с этой командой, поэтому скажу – не силен в атаке по меркам «Спартака».
Поэтому мой выбор – тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
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