«Тун» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру квалификации Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Тун» — «Спартак».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.



«Здесь, мне кажется, нужно исходить из готовности «Спартака», а он, к сожалению, не в лучшей форме. Красно-белые имеют проблемы и с результатом, и с качеством игры. И много новичков тоже влияют на команду. Хотя «Спартак» всё равно остаётся в этой паре фаворитом и должен проходить «Тун».



Другое дело, что первый матч будет проходить в гостях, он будет непростым для красно-белых. И, вероятно, игра будет очень упорной. «Тун», я думаю, не силен в атаке. Я плохо знаком с этой командой, поэтому скажу – не силен в атаке по меркам «Спартака».



Поэтому мой выбор – тотал меньше 2,5 гола», — сказал Арустамян.