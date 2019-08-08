«Тун» – «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на отборочную встречу Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Тун» – «Спартак» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги Европы сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 8 августа, и начнётся в 20:00 мск.



Ставка: ничья за 3.30.



«Спартак» перестраивается. У команды проблемы с атакой. Очень блёкло выглядят красно-белые. В последних двух матчах «Спартак» не забил ни одного мяча.



Но не только к атаке красно-белых есть вопросы: в обороне тоже проблем хватает. В общем, «Спартак» сейчас выглядит не очень. Но в выездном матче с «Туном» красно-белые будут играть от обороны, защищаться большим числом футболистов.



Я думаю, что атака «Туна» не настолько сильна, чтобы доставить обороне «Спартака» неразрешимые проблемы. Думаю, игра завершится ничейным результатом», — сказал Ловчев.