«Тун» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги Европы

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Тун» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.91.



«Тун» является скромной командой даже по меркам чемпионата Швейцарии. Этот клуб трижды в своей истории принимал участие в Лиге Европы. В последний раз «Тун» выступал в еврокубках аж в 2015 году. Можно ответить, что это довольно веселая команда, так как в прошлом розыгрыше швейцарского чемпионата «Тун» забил 58 голов, но и пропустил 59 раз. Кстати, нельзя сказать, что «Тун» является домашней командой, ведь эти парни неплохо играют и на выезде.



«Спартак» же принимает участие в Лиге Европы в четвертый раз в своей истории. В сезоне 2016/17 мы помним, что «Спартак» вылетал именно на данной стадии турнира. По минувшим четырем турам Российской Премьер-Лиги москвичи оставляют не самое радужное впечатление. Хромает не только оборона, но и атака. Команда Олега Кононова забила всего три гола. Меньше только у новичка элитного дивизиона российского футбола «Сочи».



Конечно, в «Спартаке», как это и часто случается в последние годы, не самая здоровая атмосфера внутри клуба. Болельщики недовольны игрой команды и все больше требуют немедленной отставки главного тренера Олега Кононова. Однако по этот специалист остается на месте. Быть может, что-то в данной ситуации прояснит именно противостояние со швейцарским «Туном».



Мне кажется, что «Тун», играя на своем поле, вполне может воспользоваться сложностями и неразберихой в обороне «Спартака». Однако помним, что швейцарцы не только много забивают, но и пропускают. Здесь уже должен сказаться класс московской команды. Кстати, стоимость «Спартака» в пять раз выше чем у соперника. К тому же, неплохо дебютировал звездный новичок Андре Шюррле. Именно поэтому жду голы с обеих сторон. Ставлю на обе забьют», — сказал Гусев.

