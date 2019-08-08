«Тун» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тун» — «Спартак». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Штокгорн Арена» в Туне.



Ставка: «Спартак» не проиграет и обе забьют за 2.35.



«Тун» плохо начал сезон. Он сумел набрать только два очка в трёх турах. Не тот результат, конечно, на который хотелось бы рассчитывать на старте. Но отметил бы, что дома эта команда не отсиживается в обороне, забивает. Вот и «Базелю» в последнем туре сумели забить сразу два мяча.



Главная задача для «Спартака» — забить в гостях. В последних матчах как-то с атакой всё было неважно. С «Динамо» было удаление, но всё равно. «Спартаку» в любом матче сейчас непросто, будь в соперниках «Динамо», «Тун» или «Зенит». Строится совершенно новая команда. Понсе, думаю, выйдет на эту игру. Ему есть что доказывать, нужно оправдываться.



У «Спартака» почти связок не осталось, к сожалению. Разве что Джикия — Жиго, да и то Жиго много пропускал из-за травмы. Зобнин сейчас не очень здорово готов. Проблем много. Но Лига Европы — новая мотивация для всех, для новичков особенно. Несколько раз «Спартак» наступал на грабли в подобных встречах. Надеюсь, на этот раз обойдётся.



Поставлю на то, что «Спартак» не проиграет и обе забьют. «Тун» дома играет активно, «Спартаку» пора уже забить. Но и на ноль сзади вряд ли получится сыграть», — сказал Титов.