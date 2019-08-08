«Тун» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на встречу квалификации Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Тун» — «Спартак». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Штокгорн Арена» в Туне.
Ставка: «Спартак» забьёт минимум 2 мяча за 2.50.
«Дебютный матч для москвичей в еврокубках. Понятно, в каком состоянии сейчас находится «Спартак». Не заявлены сейчас на Лигу Европы два новичка — Джордан Ларссон и Гус Тил. То есть мы увидим почти тот же «Спартак», что видели в игре с «Динамо». Но там всё испортил Понсе. После его удаления «Спартак» выглядел даже лучше. Но в любом случае он поломал команде план на игру.
Я думаю, что москвичи должны быть злы на себя. Есть опыт тульского «Арсенала». Надо понимать, что соперника недооценивать нельзя. К тому же «Тун» в еврокубках играет и немного знает, что это такое.
Мне кажется, «Спартак» может использовать этот матч себе на пользу. Даже, может, ему попроще на выезде будет играть, чем дома. К тому же Кононову нужно скорее возвращать оптимизм к собственной персоне.
В общем, думаю, выйдет Понсе, который точно знает, что пропускает следующий матч в Премьер-Лиге. Выйдет он реабилитироваться. Думаю, и весь «Спартак» должен разучивать слово «реабилитация» по слогам.
Я выберу ставку амбициозную — индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча за 2.5. Мне кажется, что у «Спартака» будут моменты и наконец-то он начнёт что-то забивать», — сказал Андронов.
- 8 августа 2019
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