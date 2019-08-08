«Тун» — «Спартак»: прогноз Александра Неценко на отборочный матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Тун» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Все задаются вопросом, что собой представляет «Тун»? 4-я команда прошлого сезона, которая потеряла летом нескольких лидеров, что сразу сказалось на результатах. В «Осер» уехал второй снайпер первенства Соргич, второй снайпер и лучший ассистент команды Шпильманн отправился в стан чемпиона страны «Янг Бойз». Тосетти, который тоже много результативно пасовал, пропустил 2 игры из 3 этого сезона, и его состояние неизвестно.



«Тун» в чемпионате пока взял 2 очка из 9 возможных (=2-1) при разности мячей 4-5. Но любопытно, что дома «Тун» забивал по два мяча, а в выездной встрече сыграл с Лугано 0:0. Однако «Тун» по разу в истории играл в основном турнире Лиги чемпионов и Лиги Европы. В общем, соперник у «Спартака» крепкий, а россияне, напомним, две игры кряду не забивают («Тамбов», «Динамо»). Мало того, красно-белые все 3 гола в РПЛ забили со стандартов. При этом автора одного из них Луиса Адриано в команде нет. Два других гола «Спартак» забил с угловых – это сделали центральные защитники Жиго и Джикия.



Добавились Шюррле, Мирзов, Тиль и Ларссон. Значит, Спартак не сыгран, но обязан прибавлять. В любом случае «Тун» не кажется командой, которая обязательно дома россиян обыграет. Следовательно «Спартак» будет цепляться за свои шансы и постарается увезти из Швейцарии как минимум ничью. У обеих команд отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Следовательно напрашивается ставка «обе забьют – да» — 1,85», — сказал Неценко.

