«Астана» — «Валлетта»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Астана» — «Валлетта». Это первая встреча команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Она состоится сегодня, 8 августа, на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане.



Ставка: «Астана» выиграет и не пропустит за 1.75.



«Астана» у себя дома на искусственном поле будет принимать команду, которая играла в квалификации Лиги чемпионов. С мальтийским клубом «Валлетта» предстоит матч. Здесь разница во времени для гостей, долгий перелёт в Казахстан, искусственное поле — всё это в пользу «Астаны».



Я посмотрел состав «Валлетты». Там не только мальтийские игроки. Есть бразилец, есть итальянец, есть даже игрок из Доминиканской Республики, насколько я понимаю. Но «Астана» просто сильнее. В предыдущем раунде она помучилась, конечно, против андоррского клуба «Санта Колома», но до этого «Астана» два матча подряд не пропускала. Правда, из Лиги чемпионов «Астана» вылетела, проиграв ЧФР из Клужа, несмотря на домашнюю победу 1:0.



Искусственное поле — большой бонус для «Астаны». Тренирует её Роман Григорчук. Есть Томасов, который играет и забивает. Он и решил исход встречи с «Санта Коломой». Думаю, «Астана» победит. Наверное, минимально, всухую. «Валлетта» вроде бы забивает в последних шести встречах. Но, думаю, и её такой исход устроит.



Мой прогноз — «Астана» выиграет и не пропустит за 1.75», — сказал Генич.