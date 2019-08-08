«Торино» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» — «Шахтёр» Солигорск. Встреча начнётся в 22:00 московского времени 8 августа.



Ставка: «Торино» забьёт минимум 3 мяча за 1.85.



«Торино» очень хочет в Европу. Это команда, которая попала в Лигу Европы из-за проблем в «Милане». Думаю, «Торино» этим шансом обязательно воспользуется. «Быки» очень уверенно прошли первого соперника, думаю, и сейчас у них больших проблем не возникнет.



Поставил бы на то, что в домашнем матче «Торино» пробьет индивидуальный тотал 2,5 гола. Здесь хороший коэффициент».