«Торино» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы
Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» — «Шахтёр» Солигорск. Встреча начнётся в 22:00 московского времени 8 августа.
Ставка: «Торино» забьёт минимум 3 мяча за 1.85.
«Торино» очень хочет в Европу. Это команда, которая попала в Лигу Европы из-за проблем в «Милане». Думаю, «Торино» этим шансом обязательно воспользуется. «Быки» очень уверенно прошли первого соперника, думаю, и сейчас у них больших проблем не возникнет.
Поставил бы на то, что в домашнем матче «Торино» пробьет индивидуальный тотал 2,5 гола. Здесь хороший коэффициент».
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