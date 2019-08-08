«Партизан» — «Малатьяспор»: прогноз Александра Вишневского на Лигу Европы

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Партизан» — «Малатьяспор».
Ставка: «Партизан» победит за 1.90.
«В этом матче меня привлек неожиданно высокий коэффициент (1,9) на победу «Партизана». Команда под руководством Саво Милошевича выиграла в этом сезоне все четыре проведенных матча с общим счетом 9:0. «Партизан» каждый год участвует в еврокубках, сербы будут комфортно чувствовать себя на родном стадионе. А вот скромный турецкий клуб «Малатьяспор» участвует в еврокубках впервые за полтора десятка лет.
Дополнительный минус для турок в том, что их национальный чемпионат еще не начался. При этом в прошлом раунде «Матальяпор» прошел словенскую «Олимпию» не без доли везения. В домашнем матче, проходившем, судя по статистическим показателям, а абсолютно равной борьбе, турки сыграли с не самым выгодным счетом 2:2. А в гостевом матче у «Олимпии» случилось удаление еще в первом тайме, и лишь под занавес встречи турки смогли воплотить численное преимущество в гол, ставший единственным в матче.
Думаю, ставка на домашнюю победу «Партизана» тут выглядит оправданной», — сказал Вишневский.
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