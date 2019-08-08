«Партизан» — «Малатьяспор»: прогноз Эльвина Керимова на отбор Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Партизан» — «Малатьяспор».



Ставка: «Партизан» не проиграет и минимум 2 гола в матче за 1.72.



«Партизан» провел уже 4 встречи в новом сезоне и одержал 4 победы с общей разницей мячей 9:0. Тренирует белградцев легендарный Саво Милошевич. А одним из лидеров «гробарей» является экс-армеец Зоран Тошич, забивший два победных гола (один в чемпионате, другой — в лиге Европы).



«Партизан» каждый год выступает в еврокубках, но в прошлом сезоне сербы вылетели на стадии плей-офф квалификации турнира от турецкого «Бешикташа» (1:1 дома, 0:3 в гостях). «Малатьяспор» — команда ниже по статусу, чем «Бешикташ», но тоже планирует пробиться в групповой этап. Впервые с 2003 года Малатья попала в еврокубки. Тренирует их сейчас очень талантливый специалист Серген Ялчын. В предыдущем раунде его подопечные с трудом прошли словенскую «Олимпию». В Турции встреча завершилась вничью — 2:2, а в Любляне гости победили благодаря голу бывшего футболиста «Крыльев Советов» Адиса Яховича на 77-й минуте, передачу которому отдал экс-игрок «Рубина» Гекан Тере. Лидеры турецкого клуба постепенно набирают форму, но на выезде им придется очень тяжело.



Думаю, «Партизан» продолжит беспроигрышную серию и тотал голов в матче будет больше 1,5. Сербы наверняка забьют, а соперник может и ответить. Мой прогноз — 1Х и тотал больше 1,5 за 1,72».