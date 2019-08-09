«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Ильи Казакова на матч 1-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Норвич».



Ставка: обе забьют за 2.25.



«Сегодня говорим об Англии. Начинается очередной сезон Премьер-лиги. «Ливерпуль», победитель Лиги чемпионов, в центре нашего внимания, как и всегда.



В первом туре красные играют против «Норвича», и силы явно не равны. Я предложу сделать не самую типичную для этого противостояния ставку. Мне кажется, что здесь надо играть обе команды забьют. Потому что если мы посмотрим на очное противостояние последних лет, то увидим, что это случается практически всегда.



Можно поставить на то, что это будет верховая игра и на то, что «Ливерпуль» выиграет с преимуществом в два мяча и более. Попробую спрогнозировать по традиции и счет. Ставлю на счет 3:1 в пользу красных. Всем удачи», — сказал Казаков.

