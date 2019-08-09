«Ливерпуль» – «Норвич»: прогноз Валерия Непомнящего на игру 1-го тура АПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Норвич».



Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1.80.



«Ливерпуль» — явный фаворит, у него всё в порядке. Как «Ливерпуль» не смог добыть одно очко в прошлом сезоне, это просто фантастика. Всего одно поражение в прошлом сезоне, но только второе место. «Ливерпуль» был на волоске от чемпионства.



Нет никаких причин, чтобы фаворит снизил свой уровень игры. Клопп, как тренер, мне нравиться, смотрится чудаковатым. Но его чудаковатость имеет под собой серьезную почву, потому что он профессионал, большой умница и просто молодец. Клопп несколько экстравагантен, но он весь в игре.



В свое время в чемпионате Англии престижным было выиграть свою лигу и кубок, но сейчас английские команды больше настроены на Лигу чемпионов, потому что с одной стороны это ярмарка, с другой стороны это бизнес в конце концов и большие доходы. Я бы очень хотел, чтобы Клопп в конце концов выиграл титул в Англии. Когда команда стабильна, год за годом прибавляет, и уметь управлять этим постоянным прогрессом, это очень серьезное дело.



Идеальная ли игра была у «Ливерпуля»? Могу сказать, что, как только тренеры решат, что у них все в порядке, сразу заканчивается все – и игра и результаты. Как пример, Моуринью. Если человек чего-то достиг, и он считает себя особенным, и гениальным, всё на этом заканчивается. Нарушаются отношения с игроками, с лидерами команды. Поэтому Клопп, не думает и на мгновение, что все у него правильно и что все у него решено.



В этом матче я уверен в победе «Ливерпуля». Думаю, «Ливерпуль» забьёт не меньше двух мячей и не пропустит», — сказал Непомнящий.

