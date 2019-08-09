«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Александра Елагина на матч 1-го тура АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Норвич».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.12.



«Вице-чемпион страны и действующий обладатель Кубка европейских чемпионов или победитель Лиги чемпионов против победителя Чемпионшипа прошлого сезона.



«Норвич» отсутствовал, между прочим, в элите три сезона подряд, и сразу на старте вот такой календарь подготовил ему довольно тяжёлое испытание. «Ливерпуль» не знает поражений на «Энфилде» уже два с половиной года, с 23 апреля 2017 года, когда красные последний раз уступили на своём поле 1:2 лондонскому «Кристал Пэлас». Беспроигрышная домашняя серия «Ливерпуля” длится уже ровно 40 матчей.



Конечно, фаворит в предстоящей игре — это хозяева. Но не стоит забывать, что «Норвич» тренирует также представитель немецкой тренерской школы, и как знать, может быть, это протеже Юргена Клоппа, Даниель Фарке, который, так же как и Юрген Клопп, в своё время работал в дортмундской «Боруссии». Правда, не в основной, а в «Боруссии-2». И после того как эта команда заняла второе место, Фарке был приглашён в «Норвич».



У гостей два опытных и классных вратаря: голландец Тим Крул и немец Ральф Ферманн. А ещё отличная оборона, где есть игроки из сборной Шотландии, и звезда сборной Северной Ирландии, без преувеличения, 21-летний Джамал Пиарас Луис, которого, кстати говоря, в Чемпионшипе признали лучшим защитником. Ну а впереди у «Норвича» лучший бомбардир и лучший игрок Чемпионшипа Теэму Пукки, который забил 29 голов. Так что очень любопытно будет посмотреть на игру «Норвича» под давлением «Ливерпуля».



Но, безусловно, лидером и фаворитом этого матча является «Ливерпуль», я повторю это. Я надеюсь, что футболисты порадуют нас забитыми мячами. Тем более что третий сезон открывается пятничным матчем, а так, только по субботам. К чему я это? А к тому, что забивали много: 4:3 в пятничном матче сезона-2017/18, 2:1 в сезоне-2018/19. Так что голы будут. Поэтому предлагаю тотал больше 3,5 с коэффициентом 2.12», — сказал Елагин.