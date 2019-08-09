«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз Александра Кержакова на игру 1-го тура АПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Норвич».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.12.



«Естественно, все понимают, что, скорее всего, в Ливерпуле произойдёт избиение младенца. Что касается игры, да и вообще межсезонья, то о «Норвиче» у меня очень мало информации.



Что касается «Ливерпуля», то команда не приобрела практически никого, состав остался прежним. Но что говорить, команда под руководством тренера Юргена Клоппа выиграла Лигу чемпионов. Поэтому самые серьёзные амбиции у руководства и у главного тренера, конечно, тоже, даже с тем составом, который есть у них на сегодняшний момент.



Матч за английский Суперкубок показал, что у «Ливерпуля» очень хорошие резервы, а ещё по-прежнему великолепнейшая и сильнейшая атака, даже без Садио Мане, который, скорее всего, будет уже принимать участие в матче первого тура.



На мой взгляд, в этой интересной игре будет забито очень много голов. Мой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуля» с «Норвичем» такой: в этом матче будет забито больше 3,5 мячей с хорошим коэффициентом от букмекеров 2.20», — сказал Кержаков.