«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Вест Хэм Юнайтед» с форой «+2» за 1.75.
«В прошлом сезоне в очных противостояниях «Манчестер Сити» оказался сильнее 1:0 и 4:0, к тому же в одном из летних турниров в Азии «горожане» взяли верх со счётом 4:1. Котировки аналитиков понятны и предсказуемы. В пользу фаворита дают серьёзный гандикап, но налицо явная недооценка коллектива Мануэля Пеллегрини. «Вест Хэм Юнайтед» всегда отличался великолепной физической формой, неуступчивостью и яростной поддержкой фанатов.
Разумеется, «Манчестер Сити» не смутить какими-либо выступлениями чужих болельщиков, зато ситуация с игровым тонусом может оказаться в пользу хозяев. Пусть «молотобойцы» и не получали практику официального матча, но Мануэль Пеллегрини умеет качественно готовить команду к старту сезона, а Гвардиоле спешка ни к чему. «Горожан» ожидает тяжелейший сезон, на пик логичнее выходить постепенно, поэтому за 1.75 мы возьмём фору «+2» на хозяев.
Сравнивать уровень исполнительского мастерства ни к чему, всё очевидно, но и у «Вест Хэм Юнайтед» на поле выходят не деревья из десятой лиги, а очень сильные личности. Например, стоимость всех исполнителей «молотобойцев» составляет порядка € 350 млн. Дома коллектив Мануэля Пеллегрини способен на многое, однако мы даже не рассчитываем на сенсацию.
Для прохода ставки достаточно хотя бы поражения хозяев с разницей в один мяч, а потеря средств произойдёт только в случае разгрома. С «Ливерпулем» команда Хосепа Гвардиолы серьёзно просела во втором тайме, поэтому можно предположить повторение ситуации. Главное опасностью является физическое состояние «Вест Хэм Юнайтед», о котором пока лишь можно строить догадки.
Прогноз в первом туре долгосрочного турнира всегда коварен, и в данном поединке мы стараемся выбрать меньшее из двух зол. Без идеальных кондиций «Вест Хэм» обладает хорошими шансами оказать достойное сопротивление именитому противнику. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» лишь в третьем гостевом поединке смог разгромить оппонента, которым оказался несчастный «Кардифф Сити».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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