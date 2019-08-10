«Оренбург» — «Тамбов»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги
Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Оренбург» — «Тамбов».
Ставка: ничья за 3.45.
«Две команды, которые, мягко говоря, не впечатляют на старте сезона. Хотя понятно, что, например, от «Тамбова» мы меньшего ждём, а он уже обыграл «Спартак», это большое достижение для команды Григоряна. Но в целом мне кажется, что обе эти команды будут бороться за выживание.
Игра, думаю, будет довольно напряжённой. И я не сказал бы, что нас ждёт изобилие голов. Я бы вообще поставил на низ и на ничью. Но на тотал меньше небольшой коэффициент. И так как я люблю рисковать, моя ставка – ничья», — сказал Арустамян.
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