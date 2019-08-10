«Вест Хэм» — «Ман Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч английской Премьер-лиги
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 2.75.
«Цифры не врут: «Сити» выиграл последние семь матчей против «Вест Хэма» во всех соревнованиях и забил 23 мяча. Ожидаю, что доминирование продолжится в субботу, хотя и ожидаю, что хозяева заметно улучшат свои позиции. Они, напомню, финишировали на 10-м месте в прошлом сезоне.
Мануэль Пеллегрини хочет, чтобы его команда добавила в обороне, пока с этим есть проблемы. Зато с атакой всё хорошо. Думаю, свой гол хозяева забьют».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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