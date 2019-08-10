«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
Ставка: обе забьют за 1.95, ТБ 3 гола за 1.77, точный счет 1:3 за 9.25.
«Здесь все, мне кажется, предопределено и понятно. Во-первых, обе команды должны забить, поскольку «Вест Хэм» играет дома. Во-вторых, верховая игра, более 2,5 гола. В-третьих, уверенная победа «Манчестер Сити», причем я бы поставил на победу в каждом из таймов.
Команда Гвардиолы в полном порядке, на ходу, и с первых туров должна попытаться создать себе отрыв в борьбе за чемпионство. Ну если не отрыв, то по крайней мере приличный задел. Ставлю на победу — 3:1 в пользу «горожан».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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