«Краснодар» — «Рубин»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Краснодар» — «Рубин».
Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.26.
«Линия букмекеров на ближайшую встречу несколько удивляет. Разумеется, в родных стенах «быки» обязаны идти фаворитом с любым клубом России, не входящим в топ-5, но нынешняя форма футболистов «Краснодара» вызывает опасения. Команда Мурада Мусаева проведёт третий матч за восемь дней, при этом два предыдущих соперника вынудили затратить максимум усилий.
«Краснодар» уже не первый год выступает в еврокубках и умеет перестраиваться на матчи внутреннего чемпионата, «быкам» не приходилось покидать родной из-за Лиги чемпионов, но клуб Сергея Галицкого не был похож на себя. Ставка Х2 на «Рубин» идёт за вкусный коэффициент — 2.26, и здесь есть смысл рискнуть.
Роман Шаронов пока производит прекрасное впечатление, и нет никаких сомнений в том, что наставник казанцев изучит все слабые и сильные стороны не слишком гибкого в тактическом плане соперника. В нынешнем сезоне у «Краснодара» пока две победы за пять матчей, и главное — над кем? «Быки» еле-еле дожали «Уфу» и дома разгромили ещё не набравший ход «Сочи». «Рубин» явно крепче указанных коллективов, поэтому казанцы дадут бой.
Также предлагаем присмотреться к индивидуальному тоталу хозяев меньше 1,5 за 1.87. С «Зенитом» парням Мурада Мусаева помог автогол соперника, с «Порту» у «быков» было минимальное количество моментов, из-за чего рассчитывать сразу на два гола от «Краснодара» слишком опрометчиво. Да, «Рубин» не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, но казанцы за четыре встречи в РПЛ в сумме пропустили лишь пару мячей, с обороной у Шаронова полный порядок».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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