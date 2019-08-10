«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.63.
«И «Зенит», и «Динамо» завершили матчи 4-го тура вничью. Результат не устроил обе команды. Особенно динамовцев, которые снова больше тайма играли в большинстве, но не смогли победить. Снова не хватило мастерства, и команда слабо играла в нападении. Руководство москвичей решает этот вопрос популярными методами — с помощью трансферов. У «Зенита» с наличием классных исполнителей в каждой из линий полный порядок. Но игра, которую показывает команда Сергея Семака, едва ли радует болельщиков. С точки зрения результата пока все хорошо, а по содержанию есть вопросы. Бразилец Малком постарается эту игру украсить.
На «ВТБ-Арене», конечно, фаворит — «Зенит». Гости, думаю, не проиграют. Но игра для них будет непростой, как в прошлом сезоне, когда в Химках они уступили по делу — 0:1. Но тогда «Зенит» был на спаде, а сейчас команда Семака в нормальном состоянии. Думаю, ресурсов гостям хватит, чтобы не проиграть. А голов в этом матче будет не много, как и в двух поединках между этими соперниками в прошлом сезоне. Мой прогноз — Х2 и тотал голов меньше 3,5 за 1,63».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 10 августа 2019
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:00
- 9 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 августа 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30