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«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч Российской Премьер-Лиги

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эльвина Керимова на матч Российской Премьер-Лиги
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Футбольный комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.63.

«И «Зенит», и «Динамо» завершили матчи 4-го тура вничью. Результат не устроил обе команды. Особенно динамовцев, которые снова больше тайма играли в большинстве, но не смогли победить. Снова не хватило мастерства, и команда слабо играла в нападении. Руководство москвичей решает этот вопрос популярными методами — с помощью трансферов. У «Зенита» с наличием классных исполнителей в каждой из линий полный порядок. Но игра, которую показывает команда Сергея Семака, едва ли радует болельщиков. С точки зрения результата пока все хорошо, а по содержанию есть вопросы. Бразилец Малком постарается эту игру украсить.

На «ВТБ-Арене», конечно, фаворит — «Зенит». Гости, думаю, не проиграют. Но игра для них будет непростой, как в прошлом сезоне, когда в Химках они уступили по делу — 0:1. Но тогда «Зенит» был на спаде, а сейчас команда Семака в нормальном состоянии. Думаю, ресурсов гостям хватит, чтобы не проиграть. А голов в этом матче будет не много, как и в двух поединках между этими соперниками в прошлом сезоне. Мой прогноз — Х2 и тотал голов меньше 3,5 за 1,63».

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